Schwerer Unfall in Rheurdt Lkw-Fahrer fährt gegen Baum und verletzt sich schwer

Am Freitagvormittag, 8. März, hat es in Rheurdt, Ortsteil Neufeld, einen schweren Unfall gegeben. Ein Lkw-Fahrer, der mit einem Fahrzeug der Bäckerei „Hoenen“ unterwegs war, fuhr gegen einen Baum. Sonst war niemand an dem Unfall beteiligt. Der Fahrer des Wagens wurde schwer verletzt, war aber ansprechbar, wie Polizeipressesprecher und Polizeihauptkommissar Stefan Sparberg von der Kreispolizeibehörde Kleve mitteilte.