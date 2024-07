Unfall in Rheurdt Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Schwere Verletzungen am Kopf hat sich eine Frau bei einem Unfall in Schaephuysen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war die 53 Jahre alte Frau mit einem Pedelec am Samstag (6. Juli) gegen 16.45 Uhr auf dem Radweg der Straße Lind unterwegs. Sie stürzte und verletzte sich so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber von der Unfallstelle aus in eine Spezialklinik geflogen werden musste.