Unfall in Neukirchen-Vluyn Abbiegendes Auto erfasst Fußgänger

Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Neukirchen-Vluyn schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, war am Dienstag gegen 18.10 Uhr ein aus Neukirchen mit seinem Auto auf der Falkenstraße in Richtung Andreas-Bräm-Straße unterwegs. Beim Abbiegen auf die Andreas-Bräm-Straße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem querenden Fußgänger. Der Fußgänger, ein 63-jähriger Mann aus Neukirchen, erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Lebensgefahr bestehe nach ersten Erkenntnissen nicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus nach Moers.