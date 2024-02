Veranstaltung für Kinder in Neukirchen-Vluyn Stadtjugendring veranstaltet Ausflug zum Umweltzentrum Krefeld

Am 2. März bietet der Stadtjugendring für Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren einen Besuch im Umweltzentrum Krefeld an. Die Mitarbeiter des Umweltzentrums haben für den Stadtjugendring Neukirchen-Vluyn (SJR) extra ein Programm zum Thema Nachhaltigkeit erstellt, das den Kindern vor Ort in der Natur nähergebracht wird.