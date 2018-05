Neukirchen-Vluyn : Trickdieb stiehlt 91-jähriger Frau Schmuck aus Haus

Neukirchen-Vluyn Ein Unbekannter klingelte am Dienstag gegen 9 Uhr an der Tür eines Einfamilienhauses an der Hochstraße. Unter einem Vorwand verschaffte sich der Mann Zutritt zum Haus, lenkte die 91-jährige Bewohnerin ab und stahl unter anderem Schmuck.

Anschließend flüchtete der Dieb in unbekannte Richtung. Der Mann soll 30 bis 40 Jahre alt und 180 bis 190 Zentimeter groß sein. Er hat eine kräftige Figur, blonde, mittellange Haare und trug dazu eine blaue Latzhose.

Hinweise an die Polizei in Neukirchen-Vluyn unter Telefon 02845 30920.

(rei)