Treffpunkt in Rheurdt​: Seniorenstammtisch etabliert sich ​

Treffpunkt in Rheurdt

Rheurdt Jeden Samstagnachmittag trifft man sich zum Austausch im Eiscafé Golddorf in Schaephuysen. Alles läuft gut, die Teilnehmerzahl wächst. Einen Wunsch haben die Teilnehmenden aber noch.

Fünf Personen besuchten den ersten Seniorenstammtisch am dritten Samstag im August, sieben den zweiten am vierten. Am ersten Samstag im September, als sich der Stammtisch zum dritten Mal traf, kamen schon zwölf Besucher ins Eiscafé Golddorf. „So ein Angebot für Senioren hat noch gefehlt“, blickt Markus Hammacher auf den Stammtisch, der kontinuierlich wächst.