Wohnbebauung geplant : Traditionsgaststätte „Alt Vluyn“ wird abgerissen

NEUKIRCHEN-VLUYN Lange blieb im Ortsteil Vluyn die Frage ungeklärt, ob und wie es mit der Traditionsgaststätte „Alt Vluyn“ an der Bahnhofstraße im Unterdorf weitergehen wird. Das Gebäude wurde mittlerweile an den Verein für Innere Mission (VIM) verkauft, wie sein Schatzmeister Bert Konijnenberg auf RP-Nachfrage bestätigte.

Geplant ist der Abriss des Hauses und der Neubau einer barrierefreien, altengerechten Wohnanlage mit zwölf Wohneinheiten. „Wir stehen noch ganz am Anfang der Planungen und sind noch nicht mal im Besitz der Schlüssel, so dass Anfragen nach Wohnungen zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht beantwortet können. Ich bitte daher, von solchen telefonischen Nachfragen Abstand zu nehmen“, so Konijnenberg zur aktuellen Situation.