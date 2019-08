Traditionsbauer vom Wochenmarkt in Neukirchen-Vluyn verbannt : Platzverweis mit Folgen

Neukirchen-Vluyn Ordnungsamt entfernt Traditionsbauern Mühlenhoff vom Markt.

„So etwas ist mir zum allerersten Mal passiert“, sagt Walter Mühlenhoff. Und ringt um Fassung – selbst zwei Tage nach dem Vorfall auf dem Wochenmarkt Hindenburgplatz noch. Eigentlich wollte er dort am Samstag frische Zwetschen verkaufen, für zwei Euro pro Kilo. Gleichzeitig hatte er schon mit vielen Bekannten ein Schwätzchen gehalten, denn Mühlenhoff betreibt den Winkelshof an der Gartenstraße in 13. Generation. Er hat dort ein privates Landwirtschaftsmuseum eingerichtet, mit dem sich die Stadt Neukirchen-Vluyn auf ihrer Webseite sehr gerne schmückt und ist im Ort allseits bekannt. Allseits? Die in dieser Funktion neue Marktleiterin des Ordnungsamtes kannte ihn bis Samstag noch nicht. Sie fragte Walter Mühlenhoff nach einer Reisegewerbekarte und erteilte dem alteingesessenen Bauern dann einen förmlichen Platzverweis. Er musste auf der Stelle Tisch und Waage zusammenpacken und gehen.