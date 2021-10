Tradition in Neukirchen-Vluyn : Oktoberfest mit gelungenem Neustart

Oktoberfest-Dirndl statt Sportklamotten: Auch die Damenmannschaft des FC Neukirchen-Vluyn feierte ausgelassen in Trachten. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Nach der Zwangspause feierten die örtlichen Vereine zünftig. Wie Corona-Vorsicht den Umgang bestimmte und warum das Oktoberfest ein Signal ist.

Strahlende Gesichter auf beiden Seiten: Publikum wie die gastgebenden Vereine feierten ihr Oktoberfest in Neukirchen-Vluyn. Die zehnte Ausgabe des beliebten Brauchtumsfestes ist nicht nur als Jubiläumsveranstaltung so besonders, sondern markiert eine vorsichtige Annäherung an die Feierkultur. Das jüngste Oktoberfest setzte den Rahmen für dieses Format.

Gefeiert wurde am Freitag, Einlass war am frühen Abend. Maßgeblich für den Eintritt waren die 3-G-Regeln, die mit großem Verständnis inklusive PCR-Test von den Gästen akzeptiert wurden. Einer Party in Wies‘n-Tradition stand somit nichts im Wege. Familie Koca, Eigentümer der Viva-Eventlocation, erlebte mit diesem Fest zugleich eine Premiere. Erstmals feierten die Vereine nach der Zwangspause gemeinsam im neuen Ambiente.

Info Wer hinter dem Fest steht Team Zum Oktoberfest-Team gehören die Feuerwehr Löschzug Neukirchen, beide fusionierten Fußballclubs als FC Neukirchen 09/21, Blau-Weiße Funken,

HVV Neukirchen, Klompenfreunde Vluyn, Vlü-Ka-Ge, SV Neukirchen.

Der mit Lichteffekten gestaltete Saal zeigte sich in bayrischer Tradition. Wimpel, Bildelemente und weiß-blaue Deko sorgten für das entsprechende Ambiente. Stehtische und Sitzgarnituren, immer auf Abstand gestellt, verhinderten das Gedränge, so dass ein großzügiger Rahmen gegeben war. Die Band Almfeger heizte mit peppigem Sound, fetzigen Hits und bayerischen Ohrwürmern ordentlich ein. Abkühlung bot der überdachte Außenbereich mit einem Bierwagen mit original Wies‘n-Bier.

Zum beliebten Treffpunkt im Saal entwickelte sich die Cocktail-Bar. Herzhafte Schmankerl wie Haxen, Leberkäs und Rostbratwürstchen mit Kraut gaben die kulinarische Note vor. Für Jörg Thiem, Präsident der Neukirchen-Vlü-Ka-Ge, war es ein gelungener Auftakt, der zugleich Licht am Ende des Tunnels mit sich brachte. „Wir haben über ein Jahr pausiert. Die größte Herausforderung für uns war, die Vereine untereinander zusammenzuhalten. Die normale Kommunikation hat uns gefehlt, um handlungsfähig zu bleiben. Das ist uns dennoch online gelungen, war aber auch anstrengend zugleich. Mit den Lockerungen fanden die ersten Treffen statt, um das Fest vorzubereiten“, so der Präsident.

Aber auch die Skepsis, sprach er an, die die Vorbereitungen einer solchen Party mit sich brachte. „Sicher, der kostenpflichtige PCR-Test hat manchem nicht gefallen. Das ist verständlich, auch die Zurückhaltung von manch älteren Vereinsmitgliedern, dieses Oktoberfest zu besuchen.“

Für Thiem und die rot-weißen Karnevalisten ist das Oktoberfest zugleich die Probe aufs Exempel für die nahende Session. „Familie Koca hat bei der Sanierung und den Anschlussarbeiten in die Raumlüftung investiert. Sie achten streng auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Das sorgt für Sicherheit“, so Thiem.