Sport in Rheurdt Junge Tischtennisspieler bei Mini-Meisterschaften des TTC erfolgreich

(RP) Am Sonntag, 21. Januar, wurde es sportlich in Rheurdt: Denn zwölf Mädchen und Jungen nahmen in der Turnhalle am Kornweg in Schaephuysen am Ortsentscheid zu den Mini-Meisterschaften im Tischtennis teil. Der Wettbewerb beim TTC Schaephuysen, der in diesem Jahr 60 Jahre alt wird, wiederholt sich jährlich.