In Rheurdt, Rahm und Stenden : Thomas Gebele ist als Bezirksbeamter im Einsatz

Rheurdt Viele Jahre war der 57-Jährige im Wach- und Wechseldienst in Duisburg und Geldern tätig. Bereits Mitte vergangenen Jahres trat er seine neue Stelle an. Die Aufgaben des Bezirksbeamten sind vielfältig.

Polizeihauptkommissar Thomas Gebele ist Bezirksbeamter in Rheurdt und ebenso für Rahm, Stenden und Stendenhorst zuständig. Der 57-Jährige ist verheiratet und Vater einer erwachsenen Tochter. Viele Jahre war er im Wach- und Wechseldienst in Duisburg und in Geldern tätig und hat dort alles erlebt, was den täglichen Dienst bei der Polizei ausmacht, teilt die Gemeinde Rheurdt in einer Pressemitteilung mit. Am 1. Juni 2021 trat er seine die Stelle in Rheurdt an, doch pandemiebedingt sei seine neue Tätigkeit nur eingeschränkt wahrnehmbar gewesen, heißt es.