Workshop für Schüler Therapiezentrum Neukirchen-Vluyn sucht Nachwuchs

Neukirchen-Vluyn · Das Therapiezentrum lädt junge Menschen im Februar zu einem Workshop ein. So will das Team Nachwuchs für die Branche finden und die Berufe Ergo- und Physiotherapeut sowie Logopäde interessanter machen. Auch im Januar gibt es Einblicke in die Arbeit des Teams.

06.01.2024 , 15:30 Uhr

Die Praxis van Asperen lädt im Janur zum Tag der offenen Tür ein. Zusätzlich findet im Februar ein Workshop für Schülerinnen und Schüler statt. Foto: Norbert Prümen