Therapiezentrum Van Asperen in Neukirchen-Vluyn Wie Physiotherapeuten Menschen im Alltag helfen

Nachwuchs anwerben funktioniert am besten in entspannter Atmosphäre, dachten sich Mariette van der Meer und Joep van Asperen, als sie am vergangenen Dienstag Schülerinnen und Schüler in ihr Therapiezentrum einluden. Auf dem Tisch stand Saft, im Hintergrund lief ruhige Musik und ein Duftspender sorgte für angenehme Atmosphäre. So unterhielten sich sechs Mädchen und ein Junge mit dem niederländischen Ehepaar über Therapieberufe. Denn die Praxis Van Asperen sucht Auszubildende in den Bereichen Ergo- und Physiotherapie sowie Osteopathie und Logopädie. Ein bis zwei Personen pro Bereich könnten im Therapiezentrum ihre Ausbildung absolvieren. Im Moment arbeiten in diesem etwa 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.