Warum kein Bus mehr zur Bühne fährt Endstation für den Rheurdter Theaterbus

Bisher hat sich noch kein Nachfolger gefunden, der die Theaterfahrten von nun an organisieren möchte. Sollte jemand Interesse an dieser Tätigkeit haben, soll er oder sie sich per Mail an hcraupach@arcor.de wenden – keine Telefonate! – oder aber direkt an den Theaterring Duisburg unter der Telefonnummer 0203 28362130 oder per Mail an info@theaterring-duisburg.de.