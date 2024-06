„Tellerrandgespräch“ in Neukirchen-Vluyn „Krieg in der Ukraine ist Krieg der Systeme“

Info

Sönke Neitzel Der 55-Jährige wuchs im Rhein-Main-Gebiet auf. Nach dem Abitur am Claus-von-Stauffenberg-Gymnasium in Rodgau (Landkreis Offenbach) leistete er seinen Wehrdienst im Hunsrück und studierte dann in Mainz Neuere Geschichte, Publizistik und Politikwissenschaft. Nach Promotion und Habilitation war er unter anderem Professor in Karlsruhe, Glasgow und London. Seit 2015 hat er den Lehrstuhl für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt am Historischen Institut der Universität Potsdam inne.

Berater Neitzel ist Berater von Fernsehsendern, zum Beispiel für ZDF-History mit Guido Knopp. Er ist Gast in Talkshows und Autor. 2020 erschien sein Buch „Deutsche Krieger. Vom Kaiserreich zu Berliner Republik.“