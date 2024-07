Gartenprojekt der Neukirchener Tagesstruktur Wie eine blühende Oase auf der Dachterrasse entstanden ist

Bereits im Januar liefen die Planungen an. Bei einer Online-Gärtnerei wurden die Pflanzbeete, ein Tomatenhaus, die Bank und ein Pflanztisch bestellt, die dann in Einzelteilen eintrafen. Mit Geduld und Fertigkeit galt es, zahlreiche Arbeitsschritte zu meistern, alles passend zusammenzubauen und die Holzteile wetterfest zu lasieren. Für die Bepflanzung der Beete suchte sich die Gruppe in einem örtlichen Baumarkt Stecklinge, Jungpflanzen und Samen aus. Alles wurde auf der Terrasse so platziert, dass jedes Pflänzchen seinen optimalen Standort zum Wachsen erhielt.