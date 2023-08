Lebensmittelausgabe in Neukirchen-Vluyn Tafel feiert 20-jähriges Bestehen

Die Tafel Neukirchen-Vluyn, ein eingetragener Verein, wurde im März 2003 gegründet und betreut mittlerweile rund 700 Kunden. Mit einem Team von 28 ehrenamtlichen Helfern werden an der Hans-Böckler-Straße 26a (hinter dem Rathaus) dreimal wöchentlich Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben. Zusätzlich erfolgt eine zweimal wöchentliche Lieferung an Kunden, die nicht mobil sind, durch den eigenen Fuhrpark der Tafel.