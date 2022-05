Landtagswahl 2022 : Die Würze für eine neue Landespolitik

Sven Elbers aus Geldern tritt für die AfD als Landtagskandidat im Wahlkreis 54 (Kleve I) an. Foto: Norbert Prümen

Kreis Kleve Er will der Alternative für Deutschland (AfD) ein Gesicht geben: Sven Elbers aus Geldern. Die aktuelle Politik vergleicht der gelernte Koch mit einer Rinderbouillon, die „noch nie eine Kuh gesehen“ hat.

Sven Elbers ist gelernter Koch und seit 2017 Mitglied der AfD im Kreis Kleve. Wenn man ihn fragt, mit welchem Gericht sich die Politik der aktuellen Landesregierung vergleichen lässt, muss er kurz überlegen. Dann sagt er schmunzelnd: „Mit einer Rinderbouillon, die noch keine Kuh gesehen hat – fad und geschmacklos.“ Seine Partei sorge für die richtige Würze. „An eine Bouillon muss Fleisch dran und Knochen und dann lange kochen. So entsteht die Basis.“ Sven Elbers tritt bei der Landtagswahl als Kandidat für die AfD im Südkreis an.

Der 42-Jährige weiß, dass seine Chancen „gegen Null tendieren“, er besitzt nicht mal einen Listenplatz. Eigentlich wollte er sich gar nicht als Direktkandidat aufstellen lassen, doch seine Parteifreunde hätten ihn überredet. „Meine Motivation ist, der AfD ein Gesicht zu geben.“ Vor zwei Jahren bewarb sich Elbers um das Amt des Bürgermeisters für die Stadt Geldern. „Man kennt mich“, sagt er. „Ich möchte mit den Leuten ins Gespräch kommen und ihnen zeigen, dass die AfD nicht böse ist.“ Er jedenfalls versuche, offen auf alle Menschen zuzugehen, ganz egal, welche Herkunft, Religion oder Weltanschauung jemand habe. „Wer mich kennt, weiß, dass ich viele ausländische Freunde habe. Wir sind alle Bürger Deutschlands und haben ein Interesse daran, gut miteinander auszukommen.“

Info Vom Koch zum Anwendungsentwickler Kindheit Geboren am 1. Dezember 1979, aufgewachsen in Uedem und Geldern Ausbildung Koch mit Ausbildereignung, Umschulung zum Anwendungsentwickler Beruf zertifiziter Datenschutzbeauftragter, Sachverständiger für IT-Sicherheit und Datenrettung Familie geschieden, drei Kinder Politik 2017 Eintritt in die AfD im Kreis Kleve, stellvertretender Kreissprecher des AfD-Kreisverbands, Sprecher des AfD-Stadtverbands Geldern, Mitglied des Gelderner Stadtrats, sachkundiger Bürger im Kreistag

Innerhalb seiner Partei, das gibt er zu, gebe es einige wenige Stimmen, die ihm nicht so gefielen, „und die sind leider besonders laut“. Elbers sagt auch Sätze wie: „Alexander Gauland und Alice Weidel sind Ikonen.“ Sich selbst bezeichnet er als bodenständig und lösungsorientiert, schon von Berufswegen. Elbers war Koch und hat sich dann zum Anwendungsentwickler umschulen lassen. Heute arbeitet er als zertifizierter Datenschutzbeauftragter und Sachverständiger für IT-Sicherheit und Datenrettung, insbesondere in Arztpraxen. „Es ist wichtig, Lösungen für ein Problem zu finden, damit es weitergehen kann“, sagt er.

Am Samstag bekam er Besuch vom Landesverband Berlin, der ihn bei seinem Wahlkampf auf dem Gelderner Marktplatz unterstützte. Aus Sorge vor Anfeindungen habe man auf große Reden verzichtet, berichtet Elbers. Dennoch gab es zwei kurze Ansprachen: von Andreas Wild, der 2017 wegen provozierender Äußerungen aus der AfD-Fraktion ausgeschlossen wurde, und von Gustav Kade, der sich 2020 für die AfD zum Bürgermeisterkandidaten in Goch aufstellen ließ. Elbers sagt, die Gespräche mit den Bürgern seien gut verlaufen und dass er mit einer solchen Resonanz nicht gerechnet habe. „Unser Bürgertelefon steht seitdem nicht mehr still.“ Natürlich seien nicht alle immer zu 100 Prozent mit dem Parteiprogramm der AfD einverstanden. „Aber die Menschen haben Angst vor der Zukunft, haben Angst um ihr Geld. Vor allem wegen des Kriegs in der Ukraine.“

Gesprochen wurde auch viel über das Thema Windenergie. Elbers ist gegen die „Zupflasterung von Ackerland“. „Ich mache mir Sorgen um die Versorgung“, sagt er. „Schließlich wollen wir alle in Zukunft noch genügen Brot zu essen haben, also müssen wir mit den Landwirten sprechen, die fühlen sich nämlich vom Bauernverband im Stich gelassen.“ Elbers sei nicht grundsätzlich gegen Windräder, aber man müsse Flächen nutzen, die von den Wohngebieten weit genug entfernt liegen. „Vor allem aber dürfen wir nicht so maßlos mit der Natur umgehen.“

Elbers erzählt, dass er schon als Kind Bundestagsdebatten im Fernsehen verfolgt habe. „Ich dachte immer, Politik wird für die Bürger gemacht, fürs Volk. Aber Politik ist ideolgiegesteuert.“ Früher habe er sich der SPD oder der FDP verbunden gefühlt. Aber die Altparteien verfolgen auch nur ihre eigenen Interessen, sagt er. Heute setzt sich Elbers für eine Sozialpolitik ein, die jedem die gleichen Chancen einräumen soll. „Nach meinem Unfall, den ich als Kind hatte, wollte man mich mit 32 in Rente schicken“, sagt er, „aber ich wollte niemandem auf der Tasche liegen, ich wollte arbeiten.“ Zwei Jahre habe er um sein Recht auf eine Umschulung kämpfen müssen. „Die Rentenversicherung und die Jobcenter müssen mehr mit den Betroffenen sprechen“, meint Elbers. „Außerdem gibt es zu viele Ansprechpartner.“