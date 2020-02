Bilanz der Feuerwehren : Sturmtief „Sabine“: Die Schäden halten sich in Grenzen

Neukirchen-Vluyn/Rheurdt Glimpflich sind Neukirchen-Vluyn und Rheurdt beim Sturmstief „Sabine“ davongekommen. Die Wehr in Neukirchen-Vluyn meldete 16 Einsätze bis Montagmorgen. Das Ausmaß habe sich, im Gegensatz zum Sturmtief „Friederike“ vor zwei Jahren, in Grenzen gehalten.

Die Feuerwehr in Rheurdt rückte zwischen Sonntagmittag und Montagmittag zu insgesamt acht wetterbedingten Einsätzen aus. Dabei blieb es bei kleineren Sachschäden, Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Meist ging es um umgeknickte Bäume. In Schaephuysen zersägte und beseitigte die Wehr am Sonntagabend zwei Bäume, die einen Radweg blockierten. Am Montag stürzte ein Baum an der Bahnstraße in Lind auf eine Oberleitung. Die Wehr zerschnitt ihn und sicherte die Leitung bis zum Eintreffen des Energieversorgers.