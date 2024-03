Enni informiert Kunden auf ihrer Website Stromausfall rund um Vluyner Südring: Mehrere Geschäfte betroffen

Am 1. März gegen 18 Uhr geht in Vluyn auf einmal das Licht aus: Von Kodi über die gesamte Niederrheinallee bis zum Kreisverkehr am Vluyner Südring sind sämtliche Geschäfte dunkel. Auch der Vluyner Südring ist von dem Stromausfall betroffen, sagt ein RP-Redakteur, der sich zu dem Zeitpunkt vor Ort befindet. Er sagt, dass die Polizei, mit der er gesprochen hat, ausgerückt sei, um bei der Sparkasse und der Volksbank nach dem Rechten zu sehen. Die Händler vor Ort sind zu dem Zeitpunkt ratlos.