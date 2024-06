Essen und Trinken im Freien in Neukirchen-Vluyn Street-Food-Event feiert Premiere auf dem Vluyner Platz

Neukirchen-Vluyn · An diesem Wochenende ist es so weit: Mindestens zwölf Foodtrucks und andere Gastrostände machen vom 21. bis 23. Juni in Vluyn Station. Sie laden zu einer kulinarischen Reise von Ungarn bis nach Argentinien ein. So sieht das Angebot aus.

19.06.2024 , 12:56 Uhr

Sandra Kiss, Pressesprecherin der Stadt, Nina Faessen und Marcus Remark von der Agentur MMR, Manolito Krause, Gamba-Spezialkoch und Kathrin Zwanzig, Inhaberin des Geschäfts „Auguste Luise“ stellen das Programm für das Street-Food-Event vor. Foto: Armin Fischer (arfi)

Von Sabine Hannemann

Ein laues Juniwochenende, leckeres und ausgefallenes Essen mit passenden Getränken und Musik – all das erwartet die Gäste auf dem Vluyner Platz vom 21. bis 23. Juni. Der Ortsteil Vluyn erlebt dann ein erstes Street-Food-Event. Die Agentur MMR von Marcus Remark mit Sitz im Neukirchener Gewerbegebiet hat federführend die Organisation übernommen, ihres Zeichens leidenschaftliche Eventmacher und unter anderem zuständig für den Weihnachtsmarkt am Westfield Centro Oberhausen. „Wir sprechen gerne von einem Event statt von einem Festival“, sagt Remark. Festival sei dann doch eine andere Größenordnung. Auf dem Vluyner Platz, der einen familiären Charakter hat, werden verschiedene Foodtrucks und Gastrostände stehen und Leckeres auf die Hand geben. Dabei geht es kulinarisch einmal rund um die Welt, von Ungarn nach Dubai und weiter nach Argentinien. Das Angebot reicht von köstlich gefüllten Empanadas bis hin zum Trendfood „Corndogs“ aus Südkorea, also Würstchen, die von einer Maisteighülle umgeben sind und in heißem Öl frittiert werden. Dazu gibt es verschiedene Dips. Manolito Krause ist Gambas-Spezialkoch und bietet mehrere Spezialsaucen an. Foto: Armin Fischer (arfi) Info Street-Food-Event findet Ende Juni statt Premiere Das Street-Food-Event am Vluyner Platz findet vom 21. bis 23. Juni statt. Parken Parkmöglichkeiten gibt es rund um den Vluyner Platz. Ortskundige werden gebeten, entweder zu Fuß oder mit dem Rad zu kommen. Mehr Infos zu dem Event gibt es unter www.genussvoll-nv.de. Zudem gibt es Pasta aus dem Parmesanlaib und ausgebackene Langos, würzige Garnelenpfanne sowie knusprige Veggie Fries. Natürlich dürfen auch Burger und Co. nicht fehlen. Alle Nostalgiker werden bei „Hin & Crêpes“ aus dem Original DDR-Oldtimer mit Crêpes und frischem Barista-Kaffee verwöhnt. Als Geheimtipp gelten die sogenannten „Dynamite Shrimps“ mit Dubai-Würze von Manolito Krause. Da das Auge bekanntlich mit isst, dürfen die Gäste beim Herstellungsprozess dabei sein. „Beim Frontcooking wird vor den Augen des Gastes alles frisch zubereitet“, sagt Nina Faessen von der MMR Agentur. Die Schlemmertour über den Vluyner Platz führt von einem Highlight zum nächsten. „Wir haben ein wirklich ausgefallenes Angebot an Ständen, die aus ganz NRW kommen“, meint Remark. Die Rheinberger Cocktailambulanz aus Ossenberg ist ebenfalls am Start und bietet frisch zubereitete Cocktails mit und ohne Alkohol an. Das „Vinomobil“ und weitere Getränkestände, wie Kaffeestände, sorgen für Abwechslung im Glas. Bürgermeister Ralf Köpke freut sich schon auf dieses Format: „Das wird ein Gewinn für Vluyn werden, von dem alle Bürgerinnen und Bürger und der Einzelhandel profitieren“, sagte er. Das sind die Gambas von Manolito Krause. Foto: Armin Fischer (arfi) Drei Tage lang kann am Vluyner Platz geschlemmt werden. Am Freitag, 21. Juni, beginnt das Event um 17 Uhr und endet um 22 Uhr. Dabei kommt es zum fliegenden Wechsel, weil bis zur Mittagszeit noch die Marktstände auf dem Platz stehen. Am Samstag geht es bereits ab 12 Uhr los und endet ebenfalls um 22 Uhr. An beiden Tagen sorgt mobile Livemusik für Unterhaltung. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familien und geht von 12 bis 18 Uhr. „Dazu bieten wir speziell für die Kinder ein buntes Programm mit einem Zauberer, einem Schminkstand und Ballonkunst an“, sagt Remark. Um das bunte Treiben auf dem Platz zu beobachten, werden überall Sitzgelegenheiten aufgebaut. Remark, der seit 1996 Spezialist auf dem Gebiet der Events und Märkte ist, rechnet beim Street-Food-Event mit bis zu 5000 Gästen. „Dadurch, dass über die sozialen Medien solche Events angesagt sind, gehe ich von einer hohen Besucherzahl aus“, sagt Remark. Mit von der Partie sind auch alle Geschäfte am Vluyner Platz, die sich dem Genuss und den schönen Dingen verschrieben haben, wie etwa die Genussfreundin Auguste Luise, das Eiscafé Italiano, die Bäckerei Nöthen oder der Lieblingsladen. Eine Übersicht über alle Food-Stände und das Programm gibt es auf der Website der Veranstaltung www.genussvoll-nv.de.

