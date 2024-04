Essen und Trinken im Freien in Neukirchen-Vluyn Street-Food-Event feiert Premiere auf dem Vluyner Platz

Drei Tage lang kann am Vluyner Platz geschlemmt werden. Am Freitag, 21. Juni, beginnt das Event um 17 Uhr und endet um 22 Uhr. Dabei kommt es zum fliegenden Wechsel, weil bis zur Mittagszeit noch die Marktstände auf dem Platz stehen. Am Samstag geht es bereits ab 12 Uhr los und endet ebenfalls um 22 Uhr. An beiden Tagen sorgt mobile Livemusik für Unterhaltung. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familien und geht von 12 bis 18 Uhr. „Dazu bieten wir speziell für die Kinder ein buntes Programm mit einem Zauberer, einem Schminkstand und Ballonkunst an“, sagt Remark.