Strom sparen in Neukirchen-Vluyn Stadt will weitere Straßenlaternen auf LED umrüsten

Die Stadt Neukirchen-Vluyn will die Straßenlaternen weiter modernisieren und diese auf LED umrüsten. Beraten werden soll darüber in der Sitzung des Ausschusses für Digitales, Nachhaltigkeit und Wirtschaftsförderung am 19. Februar, beschlossen werden soll dies am 28. Februar im Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss.