Details zu Bauarbeiten in Neukirchen-Vluyn Straßensanierung in Hochkamer – Darauf müssen sich Anlieger einstellen

Vorsicht, Haftkleber! Zu den Tagen, an denen die Straße im Ort nicht befahrbar sein wird, teilte der Kreis am Donnerstag mit, ihm sei „bewusst, dass Parkraum auf der unbearbeiteten Hochkamerstraße und in den Nebenstraßen nur eingeschränkt zur Verfügung steht“. Die Anwohner würden gebeten, die Bauausführung zu unterstützen, indem Passagen durch den laufenden Baustellenbetrieb, wenn möglich, vermieden werden. „Darum sollten die Fahrten vom und zum Grundstück in der arbeitsfreien Zeit erfolgen. In der Regel von ca. 17 Uhr bis 6.30 Uhr“, so der Kreis.