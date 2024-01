Brauchtum in Neukirchen-Vluyn Was Sie zur Sternsinger-Aktion 2024 wissen müssen

Wofür wird in diesem Jahr gespendet? „Die diesjährige Sammlung ist für das Beispielprojekt Amazonien bestimmt“, schreibt Fest. In dem Gebiet in Südamerika bedrohen Überfischung, Wasserverschmutzung, Staudammprojekte und andere Faktoren die Fischbestände und die Lebensgrundlage vieler Familien. Für landwirtschaftliche Großprojekte, Infrastruktur oder den Abbau von Rohstoffen werden unzählige Bäume gefällt oder abgebrannt. Jede Minute geht eine Regenwaldfläche von rund zehn Fußballfeldern verloren, heißt es dazu vom Kindermissionswerk. Vor allem Kinder und Jugendliche treffen die Folgen der Regenwald-Zerstörung hart. „Keine Gruppe ist durch Umweltschäden stärker gefährdet als Kinder. Darüber hinaus drohen der Klimawandel und der Verlust der biologischen Vielfalt langfristige Auswirkungen zu haben, die das Leben der Kinder auf Jahre hinaus beeinträchtigen werden. Die Staaten müssen mehr tun, um die Rechte von Kindern in Bezug auf Umweltschäden zu achten, zu schützen und zu erfüllen“, heißt es in einem Bericht des Kinderrechtsausschusses der Vereinten Nationen von 2018. Alle Informationen dazu gibt es unter www.sternsinger.de.