Politik in Rheurdt “Kleine Kommunen mit immer mehr Bürokratie konfrontiert“

Vor dem Termin mit den Ratsvertretern hatte Rheurdts Bürgermeister Dirk Ketelaers mit dem Bundestagsabgeordneten den ortsansässigen Saatenhändler „Agasaat“ besucht. Hier präsentierten Geschäftsführer Werner Arts und der ebenfalls im Familienunternehmen tätige Sohn Fabian Arts den Politikern die neue Lagerhalle sowie das dazugehörige Bürogebäude. Hier werden schon bald die Verwaltungsmitarbeiter des Saatenhändlers einziehen, die ihren Tätigkeiten bisher vom Verwaltungssitz in Neukirchen-Vluyn nachgingen. „Agasaat“ biete seinen Kunden ein umfangreiches Sortiment an Back-, Gewürz- und Keimsaaten aus aller Welt zu höchster Güte. Mit dem breit aufgestellten Sortiment in konventioneller und Bio-Qualität würden Bäcker, Konditoren und Fachgroßhändler in ganz Deutschland und Europa beliefert sowie Privathaushalte und die Industrie. Die Qualität der Saaten werde regelmäßig in den verschiedenen Stadien von der Aussaat bis hin zur Ernte überprüft. Dabei helfe auch das hauseigene Labor, das im 5000 Quadratmeter großen Neubau in Rheurdt-Schaephyusen angesiedelt ist.