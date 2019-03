Städtepartnerschaften in Neukirchen-Vluyn: Freundschaften sind stärker als Klicks.

Neukirchen-Vluyn Der Verein für Städtepartnerschaften stellt sein Jahresprogramm vor. Der neue Vorsitzende Christian Berges will mehr junge Mitglieder.

Der Brexit beweist es: Selbst in Zeiten zahlreicher digitaler Kommunikationsmöglichkeiten sind ein gutes Gespräch und eine feste Freundschaft durch keinen Klick der Welt zu ersetzen. In der mit Neukirchen-Vluyn befreundeten, englischen Stadt Buckingham jedenfalls nahmen die von ihren deutschen Gästen befragten Menschen kein Blatt vor den Mund. Die meisten bezeichneten den Brexit als schlimmen Fehler.

Frankreich Am 27. und 28. April steht ein lateinamerikanisches Kunstprojekt in Lille, nahe Mouvaux an.

Gemeindeleben in Rheurdt : So feiern die Katholiken Ostern

21 Positionen enthält das Jahresprogramm des Städtepartnerschaftsvereins für 2019. Die drei Reisen finden sich im rechts oben im Infokasten. Wer mitfahren – und eine Stadt und das jeweilige nicht bloß als Tourist erleben möchte, wendet sich ganz einfach an Fischer. Die Alternative für Reise-Muffel kommt am 12. Oktober: Dann wird es in Neukirchen-Vluyn ein „Europa-Konzert“ geben, zu dem sich bereits ein Jugendchor aus Polen und ein hochgelobtes Orchester aus Frankreich angesagt haben. Die Briten arbeiten noch an ihrem Beitrag. Und auch das mussten die Deutschen erst lernen: Auf der Insel sind solch wertvollen internationalen Kontakte abhängig von Charity-Spendenergebnissen.