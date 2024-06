Städtepartnerschaften in Neukirchen-Vluyn „Es gibt keine großen Kulturunterschiede zwischen den Städten“

Wer durch das Kulturcafé geht, kann an den Wänden französische Landschaften bestaunen, abstrakte Kunst mit Kunstharz betrachten oder Bilder mit Figuren aus Science-Fiction-Filmen sehen. Sie stammen von verschiedenen französischen Künstlern – Künstlern aus Mouvaux, eine der drei Partnerstädte von Neukirchen-Vluyn. Am 5. Mai, als der Vluyner Mai stattfand, hatte es zuletzt eine Vernissage gegeben, an der neben 30 bis 40 Gästen auch zwei Künstlerinnen aus Neukirchen-Vluyn, Marion Maas und Louise Siemes, sowie einige französische Aussteller teilnahmen.