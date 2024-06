Städtepartnerschaftsverein Neukirchen-Vluyn Wie der Austausch mit Ustron, Mouvaux und Buckingham gelingt

Zudem findet am 17. und 18. August ein Erntedankfest in Ustron mit Teilnehmern aus Neukirchen-Vluyn statt. Am 24. und 25. August ist ein Jugendfußballturnier in Neukirchen-Vluyn mit Mannschaften aus den Partnerstädten geplant. Im September und Oktober findet dann ein Tennisturnier in Ustron mit Spielern des Tennisclubs Neukirchen statt. Vom 25. bis 27. Oktober ist ein gemeinsames Chorkonzert in Buckingham geplant, an dem „ChorAct“ aus Vluyn teilnehmen wird. Im November wird dann eine Kunstausstellung in Mouvaux eröffnet. Und am 9. und 10. November beteiligen sich die Gäste aus Ustron und Buckingham mit musikalischen Beiträgen am Martinsmarkt in Neukirchen-Vluyn. Zuletzt ist vom 6. bis 8. Dezember ein Besuch des Weihnachtsmarktes in Mouvaux geplant.