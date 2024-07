Stadtradel-Aktion in Rheurdt Dirk Ketelaers bringt Fahrradtasche nach Geldern

Seit dem 17. Juni läuft die Stadtradel-Kampagne des Klimabündnisses im Kreis Kleve. Die Klima-Partner überbringen dabei per Rad eine Fahrradtasche mit kleineren lokalen Geschenken von Kommune zu Kommune. Am 21. Juni haben Renate Fürtjes und Klimaschutzmanagerin Lisa Gülleken von der Gemeinde Kerken die Fahrradtasche in Rheurdt an Bürgermeister Dirk Ketelaers und Klimaschutzbeauftragten Marcel Ponten überreicht.