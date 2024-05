Aktion Stadtradeln in Neukirchen-Vluyn Stadt wirbt für Anmeldung zur Abschluss-Radtour am 24. Mai

Die Tour „Land- und Besenwirtschaft am Niederrhein“ findet am 24. Mai um 17.30 Uhr statt. Diese wird rund 20 Kilometer lang sein und aufgrund der Aufenthalte mindestens drei Stunden dauern. So wird es von Vluynbusch in Richtung Hoerstgen und zu einem modernen Milchviehbetrieb gehen. Dort ist eine Besichtigung geplant, die circa eine Stunde dauert. Anschließend geht es zu einer Besenwirtschaft samt Einkehr. Eine Anmeldung per Mail an mobilitaet@neukirchen-vluyn oder telefonisch unter 02845 391199 ist erforderlich.