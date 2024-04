Bewegung an der frischen Luft „Stadtradeln“ in Neukirchen-Vluyn beginnt am 5. Mai

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Stadt Neukirchen-Vluyn wieder am „Stadtradeln“. Im Aktionszeitraum vom 5. bis zum 25. Mai sollen dabei möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückgelegt werden, um zur Förderung des Radverkehrs und zur Reduktion klimaschädlicher Treibhausgase beizutragen. Mitmachen können alle, die in Neukirchen-Vluyn wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören. Jeder Radkilometer zählt – egal ob dieser privat oder beruflich zurückgelegt wird.