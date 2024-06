Stadtradel-Aktion in Neukirchen-Vluyn Volksbank will Spende im kommenden Jahr um 500 Euro erhöhen

Das Stadtradeln 2024 ist vorbei: In Neukirchen-Vluyn haben insgesamt 992 Personen über drei Wochen hinweg in 51 Teams 157.024 Kilometer erradelt. Dadurch wurden 26 Tonnen CO 2 eingespart. Im kreisweiten Ranking hat es Neukirchen-Vluyn damit auf Platz neun von 13 teilnehmenden Kommunen im Kreis Wesel geschafft. Gemessen an den gefahrenen Kilometern pro Einwohner liegt Neukirchen-Vluyn somit auf Platz fünf mit 5,47 Kilometern pro Kopf.