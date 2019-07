Stadtplanung in Neukirchen-Vluyn: Der Hindenburgplatz soll Spaß machen.

Stadtplanung in Neukirchen-Vluyn

Die Stadt bekommt 428.000 Euro Fördermittel. Weitere 960.000 Euro stehen für den Grafschafter Platz bereit.

Mit der Veröffentlichung des Städtebau-Förderprogrammes und des Investitionspakts „Soziale Integration im Quartier“ werden gleich zwei Projekte in Neukirchen-Vluyn berücksichtigt. Neben dem Grafschafter Platz, der im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts Dorf Neukirchen in 2021 neu gestaltet werden kann, ist jetzt auch der Umbau des Hindenburgplatzes möglich. „Der Hindenburgplatz kann mit den Fördermitteln zu einem besonderen Ort der Begegnung und Bewegung in direkter Nachbarschaft zum Markt umgebaut werden. Wir sind sehr stolz, dass es uns gelungen ist, mit dem Konzept für den Hindenburgplatz überzeugen zu können“, sagt Bürgermeister Harald Lenßen.