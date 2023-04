Malwettbewerb in Neukirchen-Vluyn JuRi heißt das Maskottchen des Stadtjugendrings

„Die Kinder haben die unterschiedlichsten Bilder gemalt und tolle Namensideen gehabt. So kamen auch Vorschläge wie Bernie, Flauschi, Otto oder Wolfgang.“ Bei so vielen kreativen Ideen, ist es dem Vorstand natürlich nicht leichtgefallen, sich zu entscheiden, deshalb wurden direkt sechs junge Gewinner und Gewinnerinnen verschiedener Altersgruppen Anfang April im großen Sitzungsaal des Rathauses Neukirchen-Vluyn prämiert. Feierlich überreichten der Vorstand des SJR und der Bär „JuRi“ die Preise an die kleinen Gewinner. Unter den Preisen befanden sich Gutscheine für das Freizeitbad Neukirchen-Vluyn, den Trampolinpark in Moers und auch für das Irrland in Twisteden.