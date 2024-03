Angebot für Kinder und Jugendliche in Neukirchen-Vluyn Digitale Schreibwerkstatt mit Twine und den drei ???

Gemeinsam werden neue Fälle für die drei Detektive in Form interaktiver Texte-Adventures entwickelt. Bei diesen Abenteuergeschichten wird der Leser aktiv mit eingebunden und beeinflusst über seine Entscheidungen den Verlauf des Geschehens. Wer mit dem Spielprinzip der Text-Adventures noch nicht vertraut ist, kann sich auf der Homepage der Bücherei, unter www.stadtbuecherei-neukirchen-vluyn.de, einen ersten Eindruck verschaffen. Für den Workshop wird das kostenfreie Programm „Twine“ verwendet. Mithilfe einfacher Programmierbefehle können Texte und Bilder miteinander verbunden werden, sodass abwechslungsreiche Geschichten entstehen, die immer wieder gelesen und gespielt werden können. Vorkenntnisse sind keine erforderlich. Maximal zehn Personen können teilnehmen. Anmeldung über die Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn unter 02845 4851 oder per Mail an stadtbuecherei@neukirchen-vluyn.de.