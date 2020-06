Firma beauftragt : Stadt will Zustand der Straßen erfassen

Die Stadt Neukirchen-Vluyn will den Zustand der Straßen erfassen. Vier Kilometer der Tersteegenstraße in der Nähe des Schulzentrums wurden bereits befahren und gefilmt. Foto: akö

Neukirchen-Vluyn Zweimal im Jahr will die Stadt alle Straßen befahren, um deren Zustand zu bewerten. So soll die Unterhaltsplanung verbessert werden.

Fast 230 Kilometer öffentliche Straßen laufen durch Neukirchen-Vluyn, für 180 Kilometer ist die Stadt zuständig. Zum Beispiel jeweils 80 Kilometer Wirtschaftswege, 80 Kilometer Stadt- und kommunale Hauptstraßen sowie 20 Kilometer sonstige Straßen und Flächen. Die anderen 50 Kilometer sind Kreis-, Landstraßen und ein Stück der Autobahn A 40. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit aber auch zum Erhalt des Infrastrukturvermögens müssen erforderliche Unterhaltungs-, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen koordiniert, geplant und strukturiert durchgeführt werden. Von daher ist der Zustand der Straßen fortlaufend zu kontrollieren und zu bewerten. Deshalb will die Stadt Neukirchen-Vluyn den Zustand der Straßen zweimal jährlich aufnehmen. So kann sie Unterhalt und Schadensbeseitigung besser planen und Prioritäten setzen. Das entschied der Bau-, Grünflächen- und Umweltausschusses bei seiner jüngsten Sitzung – einstimmig.

Die Stadt will auf ein System der Vialytics GmbH in Stuttgart zurückgreifen. Mit einem Mobiltelefon, das in der Windschutzscheibe eines Fahrzeuges befestigt ist, hat die Stadt bereits vier Kilometer die Tersteegenstraße in der Nähe des Schulzentrums befahren und gefilmt. Den Film zeigte Stefan Kallen als Leiter des Baubetriebshofs, als der Ausschuss jüngst in der Kulturhalle tagte.