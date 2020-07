Bauarbeiten am Standort Jahnstraße : Ein neuer Hof für die Tersteegen-Schule

Neukirchen-Vluyn Mehr als 600.000 Euro gibt die Stadt für die Erneuerung des Umfelds der Grundschule an der Jahnstraße aus. Dabei werden auch einige Wünsche von Schülerinnen und Schülern berücksichtigt. Der Bau einer Turnhalle soll bald folgen.

Als die Gerhard-Tersteegen-Schule 2017 ihr 50-jähriges Bestehen feierte, verwandelte starker Regen den Schulhof an der Jahnstraße in eine „Seenlandschaft“. Spätestens damals habe jeder sehen können: Da müssen Fachleute ran. Schulleiterin Angelika Hesse erzählte dies am Donnerstag, als die Bauarbeiten am Schulhof endlich offiziell begannen. Freilich haben Mitarbeiter der Rheurdter Firma Thomas Greis Garten- und Landschaftsbau den maroden Schulhof in den vergangenen Tagen schon aufgerissen, so dass der „Erste Spatenstich“ vor einer Trümmerkulisse stattfand. In ein paar Wochen soll sie beseitigt und der Schulhof ein Schmuckstück sein.