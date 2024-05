Jubiläumstag in Rheurdt-Schaephuysen St. Michaelturm feiert den 50. Geburtstag mit vielen Aktionen

Rheurdt · Am 1. Mai werden zahlreiche Gäste zum Geburtstag der Jugendbildungsstätte erwartet. Auf sie warten typische Gerichte aus der Michael-Küche, ein Laufzettel-Programm für Kinder sowie Führungen durch den Turm. Was sich in den letzten Jahren dort verändert hat.

01.05.2024 , 06:00 Uhr

Link zur Paywall So sieht es heute in der Jugendbildungsstätte St. Michaelturm aus 16 Bilder Foto: Lena Steffens