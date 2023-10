Ab 2024 wird ein Stamm in St. Antonius eröffnet In Vluyn gibt es bald wieder Pfadfinder

Seinem Sohn zuliebe hat sich Jörg Dallmann mehrere Monate lang mit einem Thema befasst, von dem er anfangs nicht so viel Ahnung hatte: das Pfadfindern. Der 53-Jährige hat einen eigenen Stamm gegründet, da sein Sohn unbedingt Pfadfinder werden wollte. Zunächst versuchte Dallmann, ihn in einer Gruppe in der Nähe unterzubringen. Das war aber gar nicht so einfach: „Ich musste ihn auf die Warteliste setzen lassen“, erzählt der Neukirchen-Vluyner, der bei den Pfadfindern St. Nikolaus in Rheurdt nachgefragt hatte, ob sein Sohn dort aufgenommen werden könnte.