Vereinsleben : Sportanlagen und Turnhallen öffnen nach Pfingsten

NEUKIRCHEN-VLUYN Die Stadt folgt einer Empfehlung des Städte- und Gemeindebunds. Voraussetzung für die Öffnung sind Hygiene- und Infektionsschutzpläne. Duschen, Umkleide- und Gemeinschaftsräume bleiben gesperrt.

Lange haben die Mitglieder der Sportvereine pausieren müssen. Nun erlaubt die Corona-Schutzverordnung „kontaktfreien Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport auf und in öffentlichen oder privaten Sportanlagen sowie im öffentlichen Raum“.

Zu den kontaktlosen Sportarten gehört beispielsweise das Lauftraining oder Gymnastik mit Mindestabstand. Nach dem 30. Mai, also nach Pfingsten, soll auch die Ausübung von Sportarten mit Körperkontakt wieder ermöglicht werden. Die Stadt Neukirchen-Vluyn strebt in Abstimmung mit dem Stadtsportverband daher die Öffnung der städtischen Sportanlagen und Turnhallen an.