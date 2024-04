Kampfsport in Neukirchen-Vluyn Karateka fuhren zu Freundschaftslehrgang nach Sri Lanka

Aber nicht nur in Sri Lanka, sondern auch in Neukirchen-Vluyn waren die Karateka erfolgreich. So stellten sich kürzlich 46 Karate-Kämpfer im Kensho einer Gürtelprüfung. Nach langer Vorbereitung in den vorangegangenen Trainingswochen konnten sich alle von ihrer besten Seite präsentieren, um die nächste Gürtelstufe zu erreichen. Die Karateka mussten sich vor Trainerin Olivia in Kihon (Grundtechniken und Kombinationen), Kata (traditionell festgelegte, auswendig zu lernende Technikabfolgen) und Kumite (Partnertraining) beweisen. Glücklich konnten schließlich alle ihre Urkunden und neuen bunten Gürtel entgegennehmen, während die stolzen Familien applaudierten.