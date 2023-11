Rheurdter macht Praxissemester in Bierbrauerei Was Bier und Whisky gemeinsam haben

Was hat Bier mit Whisky zu tun? Das kann Maximilian Menne aus Rheurdt nun jedem, der ihn danach fragt, genauestens erklären. Denn der 24-Jährige hat von August bis Ende Oktober ein Praxissemester im Brauhaus „Gusswerk“ in Elsenwang bei Salzburg gemacht. Das ist Teil seines Studiums – Menne studiert Getränketechnologie an der Hochschule Geisenheim in Hessen. „Ich wollte wissen, wie man Malz punktgenau vergärt und verarbeitet“, sagt er. Denn Whiskey ist nichts Anderes als gebrautes Bier, das destilliert wird. Anschließend muss das Destillat mindestens drei Jahre in einem Fass reifen, um Whisky zu werden. Der einzige Unterschied zu Bier ist, dass der Hopfen weggelassen wird.