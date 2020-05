Vereinssport in Rheurdt : Bei der Spielvereinigung rollt wieder der Ball

Vereinssport in Rheurdt

Rheurdt Die Plätze in Rheurdt und Schaephuysen sind freigegeben, das Training hat begonnen, berichtet der erste Vorsitzende Jürgen Wienes. Der Verein muss sich an eine Reihe von Schutzmaßnahmen halten.

Bei der Spielvereinigung (SpVgg) Rheurdt- Schaephuysen 2014 rollt seit endlich wieder der Ball. „Unsere beiden Plätze in Rheurdt und Schaephuysen konnten wir am Montag öffnen, mit dem Training haben wir am Dienstag begonnen“, freut sich Jürgen Wienes, erster Vorsitzender der SpVgg. „Alle sind begeistert und heilfroh, wieder auf den Platz zu können. Die ersten Trainingseinheiten waren gut besucht.“