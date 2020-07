Sperrung wegen Sanierungsarbeiten : Spielplätze in Neukirchen werden in Schuss gebracht

Spielplätze in Neukirchen werden in Schuss gebracht

Arbeiten am Spielplatz am Johann-Strauß-Weg in Neukirchen-Vluyn. Foto: Stadt Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Auf dem Spielplatz am Johann-Strauß-Weg wird der Spielsand ausgetauscht, außerdem werden neue Spielgeräte aufgebaut. Auch der Spielplatz „Emil-Schweitzer-Siedlung“ erhält neue Spielgeräte, unter anderem einen Seilzirkus.

Der Spielplatz am Johann-Strauß-Weg in Neukirchen wird derzeit vom Baubetriebshof der Stadt überarbeitet. Der Spielsand wird ausgetauscht, zwei neue Federspielgeräte und ein Karussell werden installiert. Da die Fundamente der Spielgeräte abbinden müssen, um standfest und sicher zu sein, bleibt der Spielplatz für zwei bis drei Wochen gesperrt. In dieser Zeit werden weitere Arbeiten an der Wegefläche durchgeführt.