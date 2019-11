Spendenaktion für 13-Jährigen aus Rheurdt : Ein Hund als Brücke zu dieser Welt

Rheurdt Simon leidet am Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Therapiehund Jolly könnte helfen, doch die Ausbildung ist teuer. Simons Mutter hat eine Spendenaktion gestartet.

Jolly könnte dabei helfen, die Medikamente zu reduzieren – oder vielleicht sogar ganz wegzulassen, die der an ADS erkrankte Jungen nehmen muss. „ADS“ steht für „Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom“. Betroffene lassen sich leicht ablenken, wirken sprunghaft, haben Schwierigkeiten, echte Bindungen einzugehen. Der 13-Jährige geht in eine Schule – und bringt manchmal überdurchschnittlich gute Leistungen. Mindestens genauso oft bringt er durch seine Art die Lehrer aber auch zur Weißglut. Denn er „funktioniert“ nicht so wie alle anderen. Tanzt aus der Reihe, macht nicht, was er soll. Eigentlich ist Individualität eine Stärke. Aber zu viel davon kann auch anstrengend sein. Medikamententherapien und Schulhelfer haben nicht ausreichend geholfen. Simon ist aber nicht völlig abgekapselt von der Welt. Mit seiner älteren Schwester und seinem jüngeren Bruder verstehe er sich gut – sagt seine Mutter.