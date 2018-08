SPD und Gemeindesportbund streiten um Sportstädten-Konzept.

Gemeindesportbund fordert Korrektur eines SPD-Textes. Deren Fraktionschef sieht dazu keinen Anlass.

Offen ausgebrochen ist der Streit nach einem Artikel in der SPD-Zeitung „Lokalgespräch“. Dort hieß in der jüngsten Ausgabe auf Seite eins: „Die Sanierung der Sportanlagen wird länger dauern“. Berichtet wurde darin über ein internes Gespräch bei Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen, der die im Rat vertretenen Fraktionen, aber auch den Gemeindesportverband zu Gast hatte. Dabei kamen nach Angaben von SPD-Teilnehmern plötzlich ganz neue Ideen für die Rheurster Sportanlagen zur Sprache. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Werner Fronhoffs sagte auf Anfrage: „Wenn man diese Vorschläge prüft, wirft das den Prozess zurück auf den Anfangspunkt.“

Dieser Plan bekommt nun Gegenwind aus Schaephuysen. Die Spielvereinigung Rheurdt Schaephuysen regt nach einer Mitgliederversammlung eine größere Dreifach-Halle in Rheurdt an. Diese soll auf dem Rasenplatz entstehen. Die Faustballer reklamieren für sich neue Trainingsfelder. Pikant: Der Vorsitzende des Gemeindesportbundes, Jürgen Wienes, ist zugleich Vereinsvorsitzender der Spielvereinigung Rheurdt Schaephuysen, aus der die neuen Vorschläge kommen. Er ist empört über den Text der SPD und will ihr bis Mitte der kommenden Woche Zeit geben, den Artikel zu korrigieren. „Sonst stellt der Gemeindesportbund den richtig“, sagte er gestern am Telefon. SPD-Fraktionsvorsitzender Fronhoffs sagte: „Ich habe gar nichts zu korrigieren.“ Offenbar habe Wienes nicht vorab mit den Vereinen gesprochen.