Politik in Neukirchen-Vluyn SPD-Fraktion will über Kita-Situation in Neukirchen-Vluyn informiert werden

Bisher bieten mehrere Einrichtungen in Neukirchen-Vluyn bereits einen offenen Ganztag an, etwa Schulen des Neukirchener Erziehungsvereins, wie die Hundertwasser-Grundschule. Dort kann das Kind schon vor Unterrichtsbeginn ab 7.15 Uhr bis 16 Uhr betreut werden. An der Gerhard Tersteegen Schule ist das von 7 bis 16 Uhr an Schultagen möglich, an der Antoniusschule kann das Kind vor dem Unterricht ab 7.15 Uhr und nach dem Unterricht bis 16 Uhr betreut werden.