Politik in Neukirchen-Vluyn SPD-Fraktion will neues Kulturkonzept und mehr Unterstützung für Vereine

„Bisher gibt es in Neukirchen-Vluyn ein in die Jahre gekommenes Kulturkonzept. Um aber mittelfristig die Kultur in unserer Stadt zu fördern, sie zu entwickeln, ist die Erstellung eines neuen Kulturkonzeptes erforderlich“, ist die SPD-Fraktion der Meinung. Nur dann könnten in der Stadt neue Aspekte der Kultur entwickelt und gelebt werden. So gelte es, den Kulturstandort Neukirchen-Vluyn zu definieren und mit Leben zu füllen.