Corona : SPD fordert finanzielle Entlastung für Eltern

Neukirchen-Vluyn Der von den Solzialdemokraten unterstützte parteilose Bürgermeister-Kandidat Ralf Köpke hat Hilfe für Eltern in Neukirchen-Vluyn eingefordert. „Durch die Schließung von Schulen und Kindertageseinrichtungen sind Eltern derzeit auch finanziell stark betroffen“, sagte er.

Günter Zeller, Sprecher der SPD-Fraktion, sagte: „Die Rückerstattung von bereits gezahlten Beiträgen und die Stundung von Zahlungen während der Schließungen ist das Mindeste, was der Kreis und die Stadt leisten müssen“, sagte er. „Es ist nun an Kreis- und Stadtverwaltung hier schnelle und unbürokratische Lösung zu erarbeiten. Alle fordern derzeit Solidarität. Die muss aber gerade auch in finanzieller Hinsicht für Familien mit Kindern gelten“, forderte auch Elke Buttkereit, Fraktionsvorsitzende und Vorsitzende des SPD-Ortsvereins. Ähnlich sollte in einem weiteren Schritt über eine Stundung von Gewerbesteuern nachgedacht werden, um heimischen Betrieben zu helfen.